الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأصدر البنك المركزي السعودي قراراً برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداءً من يوم الاثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م.وأوضح البنك أن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار إلحاقاً لإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 1439/02/16هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح العامودي للصرافة.// انتهى //16:04ت م0145