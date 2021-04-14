الدمام 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واسينفذ مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، على مدار العام الحالي، سلسلة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، ضمن مبادرة "عام الخط العربي"، التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.وتهدف إلى تعزيز الخط العربي، وتسليط الضوء على تاريخه ومراحل تطوره، والنهوض به فكريًا وثقافيًا ومعرفيًا، وتقديم البرامج داخل المركز وخارجه، مركزةً على الخط العربي وتشكيله، وإبراز جمالياته بأنواع الخطوط العربية المختلفة.وتتضمن الفعاليات أنشطة متنوعة تبرز فن الخط العربي، منها "العرض الضوئي"، ودورات الخط العربي، وورش عمل تركز على طباعة الخط العربي باستخدام تقنية " الرايزوغراف"، ومنتجات فنية ومخطوطات نادرة، إضافة إلى إقامة معرض "وصل ما وراء القلم"، الذي يتكون من ثلاثة أقسام متنوعة، مع إبراز مكانة النص العربي في تاريخ المنطقة، والاحتفاء بأهمية الأدب العربي والعلوم والآراء التي أثارها كتّابها.ويهدف "إثراء" من خلاله برامجه المقدمة ضمن المبادرة إلى توفير تجارب واسعة للزوّار، تركز على أهمية الخط العربي عبر سلسلة برامج متنوعة، ونقوش لأبيات لـ 51 شاعراً عربياً من مختلف العصور والأزمان؛ بمختلف أنواع الخط العربي على 50 عموداً في مكتبة المركز، إضافةً إلى تنظيم دورات وفعاليات وعروض وورش عمل دوريّة تعنى بالخط العربي، وسلسلة من المدوّنات عبر المنصات الإلكترونية ومجلة إثرائيات الثقافية.// انتهى//16:10ت م0146