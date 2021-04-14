الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسوجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية التي تشمل خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الإلكترونية , برفع مستوى التأهب والجاهزية في العمليات التشغيلية؛ لمواكبة زيادة الطلب على الخدمات خلال شهر رمضان المبارك.وأكدت أهمية الالتزام بالعقود المبرمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وإيصال وتسليم الطرود خلال المدة المتفق عليها، كما تنص عليه وثيقة حماية المستفيدين من الخدمات البريدية اللوجستية، لافتةً إلى ضرورة مضاعفة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من كافة مقدمي الخدمات.كما شددت الهيئة على رفع مستوى التأهب والجاهزية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتحقق من توافر الخدمات البريدية اللوجستية كافة للزوار والمعتمرين؛ بما يضمن تأدية مناسكهم بكل راحة واطمئنان.// انتهى //16:17ت م0149