الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، يوم أمس الثلاثاء، إلى تلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.وتقام التصفيات النهائية عن بعد افتراضياً المسابقة من خلال استخدام التقنية الحديثة، عبر فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة في ظل الظروف الراهنة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.كما تواصل لجنة التحكيم الاستماع مساء اليوم الأربعاء لـ 21 متسابقا ومتسابقة، إذ تستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، ويشارك فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال، بمشاركة 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة.// انتهى //16:18ت م0152