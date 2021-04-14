صبيا 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسحصلت ثلاث طالبات من إدارة تعليم صبيا على ثلاثة مراكز متقدمة في نتائج مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الخامسة والعشرين التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة بعد أن جرت منافساتها في الرياض.وجاءت الطالبة أفراح أحمد الحازمي في المركز الثاني، والطالبة ميار علي الحازمي من ابتدائية ضمد الأولى في المركز الثالث عقب مشاركتهما في المستوى الرابع من الفرع الثالث، وحصلت الطالبة لينا علي عقيلي من ابتدائية المعترض على الترتيب الثاني في مشاركتها في المستوى الثالث من الفرع الثالث.وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي للفائزات في هذه المسابقة، وقدم شكره لأسر الطالبات وقائدات المدارس المشاركة ومعلماتهن ؛ لتحفيز ومساندة الطالبات من ذوي الإعاقة للوصول إلى هذه المستويات.// انتهى //17:29ت م0168