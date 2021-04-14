الجزائر 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل الجزائريين 400 شخص خلال أسبوع في عمليات متفرقة بعدد من المحافظات الجزائرية.وأفادت إحصائية للجيش الجزائري اليوم بأن وحدات من الجيش أوقفت 352 مهربًا في عمليات متفرقة بعدد من المدن، وصادرت منهم 15 مركبة و203 مولدات كهربائية و138 مطرقة ضغط، ومعدات تفجير، وكذلك تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية .وأضافت أن وحدات من خفر السواحل أوقفت 48 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.من جانب آخر قبضت وحدات من الجيش على ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، إلى جانب تدمير 15 مخبأ لجماعات إرهابية بعد كشفها بمدن ميلة وبومرداس والشلف.// انتهى //17:40ت م0170