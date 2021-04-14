بيروت 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا.وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة في لبنان، لا سيما ملف تشكيل الحكومة العالق.كما التقى الرئيس بري بالأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، الذي أطلعه على وضع الاتحاد وجدول نشاطاته المستقبلية.// انتهى //17:40ت م0171