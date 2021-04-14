بريدة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسوزعت جمعية العوق البصري الأهلية ببريدة مع بداية شهر رمضان المبارك 263 سله غذائية عبارة عن بطاقات تسوق لمستفيديها، بالإضافة إلى توزيع 500 مصحف مطبوع بطريقة برايل، و40 مصحف لضعاف البصر بالخط المكبر مع حامل لكل مصحف.وتعمل الجمعية حالياً على تلبية طلبات الطلاب المكفوفين من طباعة المذكرات الدراسية بطريقة برايل استعداداً للامتحانات النهائية لهذا العام، بالإضافة إلى تكليف بعض موظفيها لمرافقة الطلاب المكفوفين في أثناء الامتحانات.// انتهى //17:41ت م0173