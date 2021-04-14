المدينة المنورة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة , ومنذ بداية الشهر الفضيل , خدمةً تقنيةً بأكثر من لغة حية , تتيح لقاصدي المسجد النبوي وقبل الوصول إليه من التحقق من المصليات الشاغرة والمشغولة وإمكانية الصلاة بها , عبر الرابط الالكتروني https://t.co/G4rIlRSxI1?amp=1 .وتسعى وكالة المسجد النبوي إلى الحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى- صلى الله عليه وسلم - وتجنيبهم مشقة الزحام وحفاظا على أرواحهم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة .//انتهى//17:42ت م0174