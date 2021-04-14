طرابلس 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لو فرابر دو هيلين إسهام بلادها بمبلغ مليون يورو لتنظيم الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل عبر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .ووقّعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا اليوم اتفاقية تعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، تلتزم بموجبه فرنسا بدفع مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي.// انتهى //18:04ت م0178