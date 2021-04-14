عمّان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسثمنت الحكومة الأردنية اليوم تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 211 بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز: إن تبني القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.وأوضح السفير الفايز أن القرار يؤكد جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن القرار أعاد التأكيد على عدّ جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، كما يطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.وأضاف السفير الفايز: "ان القرار يؤكد قرارات المجلس التنفيذي التسعة عشر وقرارات لجنة التراث العالمي العشرة الخاصة بالقدس التي عبّرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي".وبيّن السفير الفايز أن القرار ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة وخاصة تثبيت تسمية المسجد الأقصى كمترادفين لمعنى واحد، إذ أشار تقرير المديرة العامة لليونيسكو إلى الرسائل التي وجهتها الأردن ودولة فلسطين إلى المنظمة بخصوص الانتهاكات في البلدة القديمة ومنها الانتهاكات في المقبرة اليوسفية.كما طالب القرار أيضاً بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد جميع الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بموجب القانون الدولي.// انتهى //19:19ت م0190