سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالأمين العام لحلف الناتو
الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
واشنطن 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في بروكسل -العاصمة البلجيكية- بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
وناقش الجانبان خلال اللقاء المستقبل في أفغانستان، مشيرين إلى أن حلف الناتو شارك في أفغانستان معًا، وتكيّف مع الظروف المتغيرة هناك، وسيغادران معًا.
كما ناقش الجانبان الحاجة الفورية لوقف الحشد العسكري على طول حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مفيدين أنه من الضروري أن يواصل الناتو تقديم الدعم لأوكرانيا.
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19:20ت م
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