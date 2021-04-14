سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالأمين العام لحلف الناتو

الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
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واشنطن 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في بروكسل -العاصمة ‏البلجيكية- بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. ‏
وناقش الجانبان خلال اللقاء المستقبل في أفغانستان، مشيرين إلى أن حلف الناتو ‏شارك في أفغانستان معًا، وتكيّف مع الظروف المتغيرة هناك، وسيغادران معًا.‏
كما ناقش الجانبان الحاجة الفورية لوقف الحشد العسكري على طول ‏حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مفيدين أنه من الضروري أن ‏يواصل الناتو تقديم الدعم لأوكرانيا.‏
// انتهى //
19:20ت م
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