سياسي / السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
202104/DST_1543114_2392550_75_1_2021041419424266.jpg
  • 202104/DST_1543114_2392550_75_1_2021041419424266.jpg
  • Share on Google+

نيويورك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واس
التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏
حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏
// انتهى //
19:34ت م
0193