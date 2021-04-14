نيويورك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏// انتهى //19:34ت م0193