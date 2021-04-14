سياسي / السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة
الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
نيويورك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واس
التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيا- بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا المختلفة.
حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
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19:34ت م
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