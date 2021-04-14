بغداد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 949050 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14836, فيما تم تسجيل 5196 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 831519 حالة، مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 102695 مصابا, منهم 512 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //19:35ت م0194