إسلام آباد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساتفقت باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات التجارة والسياسة والدفاع والأمن والسياحة.جاء ذلك خلال قمة افتراضية انعقدت اليوم بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرزيوييف، حيث استعرض الجانبان جميع جوانب العلاقات الثنائية، وآلية الارتقاء بها وتحويلها إلى شراكة إستراتيجية شاملة تركز على التعاون التجاري السريع.كما ناقش الجانبان مشروع خط سكة الحديد بين باكستان وأوزباكستان عبر أفغانستان، التي اتفق البلدان على تنفيذها منذ العام الماضي، حيث أكد رئيس الوزراء الباكستاني أهمية الربط بين البلدين عبر الخطوط البرية والحديدية والجوية.وجدد الطرفان العزم على التزامهما بمواصلة دعم بعضهما البعض في المحافل الدولية، ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفي ختام القمة الافتراضية وقّع الطرفان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والزراعة والمساعدة الفنية.// انتهى //20:01ت م0203