إسلام آباد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي آنتوني جبي بلينكين اليوم مباحثات هاتفية مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي إلى جانب مناقشة آخر التطورات في عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.كما ناقش الجانبان التعاون الثنائي بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.وأكد الجنرال باجوه التزام باكستان بدعم عملية السلام الأفغانية بقيادة الأفغان على أساس الإجماع والتوافق بين جميع أصحاب المصلحة.بدوره اعترف بلينكين بجهود باكستان المتواصلة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً التزام واشنطن بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //20:01ت م0204