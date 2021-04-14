عام / جمعية فرقان الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة الطائف تنفذ برامجها الرمضانية
الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
الطائف 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس
نفذت جمعية فرقان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف مع حلول الشهر الفضيل، عددا من برامجها الرمضانية عن بعد من خلال منصتي "فرقان و وقار" .
وأوضح مدير عام الجمعية المهندس فوزي الجعيد أن البرامج تستهدف الجنسين من الرجال والسيدات بإجمالي حلقات وصل إلى ( 310 ) حلقات ، مشيرا إلى أن برنامج الرجال ،يشتمل على برنامج تبيان للصغار ،وحلقات تصحيح التلاوة، وحفظ قصار السور وحفظ أجزاء "عمّ" و "تبارك" و "المجادلة" ، و سورة "الكهف" ، بالإضافة إلى الحلقات العامة للطلاب.
فيما بلغ عدد الحلقات النسائية ( 145) حلقة تشمل حلقات للحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة لجميع الشرائح النسائية من خلال أربعة أوقات عبر منصة فرقان .
يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه البرامج وصل إلى أكثر من 10 آلاف دارس ودارسة خلال الشهر الفضيل.
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20:51ت م
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