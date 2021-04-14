عرعر 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واسيتسابق العديد من المتطوعين بمدينة عرعر على المساهمة في كسب الأجر والمثوبة من خلال توزيع وجبات إفطار الصائمين بالتعاون مع جمعية ساعد الخيرية، وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية ابتغاءً للأجر من الله العلي القدير، وتعزيزًا لقيم الإسلام التي تؤكد على روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع.وذكر عدد من المتطوعين أن المشاركة في توزيع الوجبات يعزز التكافل بين أفراد المجتمع لا سيما في هذا الشهر الفضيل , مؤكدين أهمية التقيد بكل التعليمات الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا أثناء التوزيع من خلال التباعد ولبس الكمامة ونحوها.يذكر أن جمعية ساعد الخيرية بعرعر تقوم بإعداد نحو 500 وجبة يومياً خلال شهر رمضان بهدف إحياء السنة وتخفيف الإعفاء المالية عليهم ودلالة التجار على الخير وإعانتهم عليه .// انتهى //20:52ت م0208