بيروت 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.02%، أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 882.91 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 33 ألفا و284 سهما، بقيمة 535 ألفا و471 دولارا، نفّذت من خلال 28 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و29 ألف دولار، مقارنة مع 9 ملايين و31 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //23:13ت م0238