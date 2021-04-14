واشنطن 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واسأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.وناقش الجانبان خلال الاتصال، التزامهم المستمر بالشراكة الثنائية القوية بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، معربين عن امتنانهم للتضحيات التي قدمتها القوات الأمريكية، إلى جانب حلفاء الناتو والشعب الأفغاني وأعضاء الخدمة الأفغانية، ومشددين على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق تسوية سياسية ليتمكن الشعب الأفغاني من العيش بسلام.وأكد الرئيس الأمريكي، دعم بلاده للشعب الأفغاني، بما في ذلك من دعم جهود التنمية المستمرة والمساعدة الإنسانية والأمنية.// انتهى //23:17ت م0241