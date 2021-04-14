نيويورك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏‏عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيا، ‏بالمندوب الدائم لليابان لدى الأمم ‏المتحدة ‏السفير إشيكاني كيميهيرو.‏وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏‏عدد من القضايا المختلفة وبعض أبرز التحديات التي تواجه الشرق الأوسط. ‏حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏‏معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏‏// انتهى //‏23:20ت م0244