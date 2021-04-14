الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 إبريل 2021 م واستعادل السد القطري مع فولاذ الإيراني بنتيجة 1-1، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وتقدم فولاد عن طريق لوسيانو شيمبا في الدقيقة 61، قبل أن يسجل بوعلام خوخي هدف التعادل للسد في الدقيقة 89.يذكر أن السعودية تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //23:21ت م0245