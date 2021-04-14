بغداد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستهدف مطار أربيل الدولي بصاروخ مساء اليوم بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.وأوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو, في تصريح صحفي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادث لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، مبيناً أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود إصابات بشرية.وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بعدة صواريخ في 15 فبراير الماضي, مما أسفر عن سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى.// انتهى //23:29ت م0248