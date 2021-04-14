صبيا 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسحققت إدارة تعليم صبيا 13 ميدالية في مسابقة " كانجاروا الرياضيات 2021 " التي أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" نتائجها أمس.وتضمنت نتائج إدارة تعليم صبيا في المسابقة تحقيق الطالب طارق أحمد مشيخي من مدرسة اليمانية الابتدائية الميدالية الذهبية، إضافة لتحقيق 7 طلاب وطالبات الميدالية الفضية، وتحقيق 4 طالبات، وطالب واحد الميدالية البرونزية.بدوره هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الفائزين والفائزات في المسابقة، التي تعمل على توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، مشيدا ببرامج موهبة التي تعمل على إثراء الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات.يشار إلى أن مسابقة " الكانجارو " تعد من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم، بهدف السعي لتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتطوير مهارات الطلبة والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.// انتهى //23:29ت م0249