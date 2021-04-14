حائل 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأعلن النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل ممثلاً باللجان الثقافية التابعة له عن قيامه بأنشطة ثقافية رمضانية للعام 1442هـ.وأوضح النادي أن اللجنة في محافظة الشملي أقامت معرضاً "للخط العربي" يستمر خمسة أيام, كما تقيم كذلك في محافظة موقق مسابقة "التصوير الضوئي" لمدة عشرين يوماً.وأوضح عضو النادي الأدبي بحائل رشيد الصقري أن اللجان الثقافية تهدف إلى تفعيل الحركة الثقافية في المنطقة وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع المهتمين بالشأن الثقافي بمختلف اتجاهاتهم، مشيراً إلى أن اللجان تعمل من خلال خطة متكاملة يتم إعدادها وفق ما تقدمه كل لجنة من تصورات مبدئية.// انتهـى //23:32ت م0251