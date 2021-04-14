الطائف 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فرع الطائف اليوم, مبادراتها السنوية في الشهر الفضيل, وذلك عبر تدشين أربعة برامج يمكن للمتبرعين التبرع من خلالها وهي ( برنامج السلة الغذائية ، برنامج سداد إيجار المنازل ، برنامج كفالة الأسر ، برنامج كسوة العيد).وتهدف "تراحم" من خلال برامجها إلى كفالة أسر السجناء الأشد احتياجاً عن طريق كفالة 50 أسرة في برنامج السلة الغذائية لمدة سنة، وذلك بتوفير الاحتياجات الغذائية بشكل شهري بمجمل 228 ألف ريال،كما تهدف لتأمين المأوى لعدد 32 أسرة من خلال برنامج سداد الإيجار بمجمل مبلغ قدره 256 ألف ريال, وكفالة 50 أسرة من أشد أسر السجناء احتياجا، من خلال برنامج كفالة الأسر بمجمل مبلغ 450 ألف ريال وتأمين كسوتي العيد لعدد 100 أسرة من أسر السجناء بمجمل مبلغ 360 ألف ريال، ويمكنكم التبرع لهذه البرامج من خلال زيارة الموقع الرسمي للجنة .// انتهى //23:43ت م0256