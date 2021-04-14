رفحاء 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة واللحوم في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مع مطلع شهر رمضان المبارك، إقبالاً نشطاً من الأهالي من أجل شراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه إضافة إلى اللحوم لإعداد أطعمة شهر رمضان المبارك."واس"تجولت في أسواق الخضار والفاكهة التي تضم مختلف الأنواع والأصناف، وتأتي إلى الأسواق يوميا، كذلك سوق اللحوم بأنواعها المختلفة، ورصدت "واس" وفرة كبيرة في العرض من مختلف الأنواع والأصناف مع حركة شرائية نشطة من المتسوقين في تلك الأسواق، وسط تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأكد عدد من العاملين في السوق أن الإقبال على شراء الخضروات والفواكه واللحوم يزداد مع مطلع شهر رمضان المبارك، ويبدأ بالانخفاض قليلًا بعد العشر الأولى من رمضان.من جهة أخرى تواصل الجهات الرقابية عملها لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وجودة الأغذية المتوافرة في المتاجر.// انتهى //23:51ت م0257