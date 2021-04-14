الرباط 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسوقعت المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم بالرباط اتفاقية تهدف إلى تعزيز منظومة حماية حقوق اللاجئين وتطويرها.وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها عن الجانب المغربي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، وعن المفوضية ممثلها بالمغرب فرانسوا ريبي ديغا وضع مخطط عمل سنوي للقيام بدراسات حول وضعية هذه الفئة، وتبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، وتتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، وتعزيز مشروعات التكوين، وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات ذات الصلة.// انتهى //23:56ت م0260