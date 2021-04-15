الأمم المتحدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأكد خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة، أن عنف المستوطنين ‏الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية قد تفاقم في ‏الأشهر الأخيرة، وسط جو من الإفلات من العقاب.‏وسلط الخبراء في بيان مشترك أمس الضوء على أكثر من 210 حوادث هذا ‏العام وحالة وفاة فلسطيني، حاثين السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق شامل، ‏مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي كان حاضراً في كثير من الحالات.‏وأفاد الخبراء أن هذا البيان يأتي في أعقاب 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين، تسببت ‏في إصابة 133 فلسطينيا، وإلحاق أضرار بـ 9646 شجرة و 184 مركبة، معظمها ‏في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله.‏وشدد الخبراء على أن الأرقام المسجلة إذا ما قورنت بعدد وطبيعة الجرائم التي ‏يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ويشهد أكثر من أي شيء آخر على الإفلات ‏المؤسسي والمنهجي من العقاب السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة.‏‏// انتهى //‏00:30ت م0003