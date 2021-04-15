سياسي / خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة
الخميس 1442/9/3 هـ الموافق 2021/04/15 م واس
الأمم المتحدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس
أكد خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة، أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية قد تفاقم في الأشهر الأخيرة، وسط جو من الإفلات من العقاب.
وسلط الخبراء في بيان مشترك أمس الضوء على أكثر من 210 حوادث هذا العام وحالة وفاة فلسطيني، حاثين السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق شامل، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي كان حاضراً في كثير من الحالات.
وأفاد الخبراء أن هذا البيان يأتي في أعقاب 771 حادثة عنف من قبل المستوطنين، تسببت في إصابة 133 فلسطينيا، وإلحاق أضرار بـ 9646 شجرة و 184 مركبة، معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس ورام الله.
وشدد الخبراء على أن الأرقام المسجلة إذا ما قورنت بعدد وطبيعة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ويشهد أكثر من أي شيء آخر على الإفلات المؤسسي والمنهجي من العقاب السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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