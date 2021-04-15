تونس 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسالتقى معالي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة التونسي أحمد عظوم أمس بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتورعبدالعزيز بن علي الصقر.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وتونس في العديد من المجالات وسبل دعمها وتعزيزها.ونوه الوزير عظوم في تصريح عقب اللقاء بمتانة الروابط بين البلدين وبأهمية تعميقها, وإيجاد مقاربات جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.وأكد السفير الصقر بدوره حرص المملكة على تكثيف التواصل بين البلدين الشقيقين في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها على جميع المستويات.// انتهى //00:43ت م0005