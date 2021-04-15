اقتصادي / أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عن الإغلاق
الخميس 1442/9/3 هـ الموافق 2021/04/15 م واس
واشنطن 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.
فقد انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 16.93 نقطة، أي 0.41 بالمئة ليغلق عند 4124.66 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 138.26 نقطة، أي 0.99 بالمئة، إلى 13857.84 نقطة.
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 53.62نقطة، أي 0.16 بالمئة، إلى 33730.89 نقطة.
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