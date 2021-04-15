واشنطن 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.‏فقد انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي ‏‎16.93‎‏ نقطة، أي ‏‎0.41‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‎4124.66‎‏ نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‎138.26‎‏ نقطة، أي ‏‎0.99‎‏ بالمئة، إلى ‏‎13857.84‎‏ نقطة.‏فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ ‏‎ 53.62‎نقطة، أي ‏‎0.16‎‏ بالمئة، إلى ‏‎33730.89‎‏ نقطة.‏‏// انتهى //‏00:45ت م0006