اقتصادي / أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عن الإغلاق

الخميس 1442/9/3 هـ الموافق 2021/04/15 م واس
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واشنطن 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.‏
فقد انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي ‏‎16.93‎‏ نقطة، أي ‏‎0.41‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‎4124.66‎‏ نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‎138.26‎‏ نقطة، أي ‏‎0.99‎‏ بالمئة، إلى ‏‎13857.84‎‏ نقطة.‏
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ ‏‎ 53.62‎نقطة، أي ‏‎0.16‎‏ بالمئة، إلى ‏‎33730.89‎‏ نقطة.‏
‏// انتهى //‏
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