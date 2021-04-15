لندن 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأعلنت المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب أفغانستان لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلمًا.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له أمس:" إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب الناتو وشعب أفغانستان لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلمًا".وأضاف "سنواصل مواجهة تهديد الإرهاب وسنتذكر دائمًا أولئك الذين قاتلوا وضحوا لحماية الحقوق والحريات التي أصبح الشعب الأفغاني يتمتع بها".// انتهى //00:55ت م0008