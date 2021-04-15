الطائف 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسحصد طلاب وطالبات تعليم الطائف، 38 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة 2021 على مستوى المملكة، منها 7 ميداليات ذهبية و15 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.وأشاد مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي بجهود الطلبة التي بذلوها في هذه المسابقة للحصول على أفضل المراكز، مثمناً الدور الفاعل لإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات على متابعتها لمراحل المسابقة ونشر ثقافتها في المجتمع التعليمي، مؤكداً دور مكاتب التعليم والمدارس على الدعم والتحفيز للطلبة وتوفير جميع الظروف الملائمة لهم.يذكر أن مسابقة كانجارو للرياضيات تُعدّ من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لنحو 6 ملايين طالب، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي.// انتهى //01:42ت م0011