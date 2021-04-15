القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسفاز فريق الأهلي على نظيره النصر القاهري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بإستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، وضرب موعدًا مع فريق إنبي لمواجهته في هذا الدور بعدما تأهل الأخير في وقت سابق إلى الدور ذاته.// انتهى //01:49ت م0013