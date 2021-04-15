رياضي / تعادل فريق مصر للمقاصة مع بيراميدز بالدوري المصري لكرة القدم
الخميس 1442/9/3 هـ الموافق 2021/04/15 م واس
القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس
تعادل فريق مصر للمقاصة لكرة القدم مع مضيفه بيراميدز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الدفاع الجوي، في لقاءٍ مؤجل من الجولة السادسة عشرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ورفع بيراميدز رصيده بهذا التعادل ليصبح 26 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذي تساوي مع بيراميدز في العدد نفسه من النقاط.
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