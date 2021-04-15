القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واستعادل فريق مصر للمقاصة لكرة القدم مع مضيفه بيراميدز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الدفاع الجوي، في لقاءٍ مؤجل من الجولة السادسة عشرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع بيراميدز رصيده بهذا التعادل ليصبح 26 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذي تساوي مع بيراميدز في العدد نفسه من النقاط.// انتهى //02:43ت م0016