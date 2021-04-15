سياسي / مقتل ثمانية منخرطين في حملة مكافحة الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو
الخميس 1442/9/3 هـ الموافق 2021/04/15 م واس
واغادوغو 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس
لقي ثمانية مدنيين منخرطين في قوة لمؤازرة حملة مكافحة الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو مصرعهم أمس ، فيما فُقد آخرون في كمين شمالي البلاد.
وأشارت مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو ، أن الكمين استهدف دورية لمنظمة متطوعين للدفاع عن الوطن في منطقة غورغادجي .
ومنذ إنشاء قوة لمؤازرة حملة مكافحة الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو قتل أكثر من 200 من عناصرها بينهم 20 عنصراً منذ بداية العام الجاري.
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