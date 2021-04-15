واغادوغو 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسلقي ثمانية مدنيين منخرطين في قوة لمؤازرة حملة مكافحة الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو مصرعهم أمس ، فيما فُقد آخرون في كمين شمالي البلاد.وأشارت مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو ، أن الكمين استهدف دورية لمنظمة متطوعين للدفاع عن الوطن في منطقة غورغادجي .ومنذ إنشاء قوة لمؤازرة حملة مكافحة الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو قتل أكثر من 200 من عناصرها بينهم 20 عنصراً منذ بداية العام الجاري.// انتهى //03:28ت م0020