الخرطوم 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسالتقى وزير العدل السوداني دكتور نصر الدين عبد الباري أمس، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، الذي يزور الخرطوم حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين لضمان بسط العدل وإنجاز مهام الفترة الانتقالية ، إضافة إلى مناقشة مقترح آلية للتعاون بين وزارة العدل ومكتب الـ(يونيتامس) والإستفادة من خبرات الأمم المتحدة في الإصلاح القانوني.// انتهى //03:28ت م0021