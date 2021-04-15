الرياض 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر فريق الصقر بكأس بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2020 - 2021 بعد فوزه على النعيرية بركلات الترجيح 5/3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين سجل خلالهما كل فريق هدفًا ليلجآ في النهاية إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق الصقر.وكان الفريقان قد تأهلا إلى المباراة النهائية بعد تخطي كل من طويق والريان في نصف النهائي، حيث فاز الصقر على الريان 5-1.، فيما فاز النعيرية على طويق 3-2.يذكر أن الأندية الأربعة (الصقر، والنعيرية، وطويق والريان) تأهلت إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022.// انتهى //03:59ت م0023