تبوك 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واستمد مليون نخلة بمنطقة تبوك في شهر رمضان أسواق المنطقة، بأكثر من 40 نوعا من التمور, لتثري بذلك موائد إفطار الصائمين الذين يحرصون من خلاله على الاستفتاح بأكل " التمر " كقيمة غذائية لا غنى عنها في شهر رمضان المبارك.وتنتج منطقة تبوك عدداً من أصناف التمور التي يأتي الخلاص والسكري الأحمر والأصفر على رأسها ، ومن ثم البرني والمجدول والحلوة والمنيفي وروثانا الشرق والصقعي ودقلة نور والشبيبي والحلوة البيضاء والسباكة والمحترقة.ويمتلك التمر أهمية غذائية وصحية لجسم الإنسان لاحتوائه الكثير من العناصر المعدنية المهمة لصحة الإنسان مثل الفسفور والكالسيوم والحديد, وللتمر فوائد صحية متعددة فهو مقوي للكبد ومن أكثر العناصر أهمية للدم إذْ إن فوائده تنتقل للدم مباشرة.// انتهى //22:06ت م0234