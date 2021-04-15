إسلام آباد 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأكدت باكستان دعمها الانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان بشكل يضمن السلام الدائم في هذا البلد المجاور.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري في بيان اليوم تعليقاً على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مع بداية شهر مايو المقبل.وأوضح شودري أن باكستان تدعم الانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الأفغانية، مضيفاً أنه من الضروري أن يتزامن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مع التقدم في عملية السلام.وجدد موقف باكستان الداعي إلى إيجاد الحلّ السلمي للأزمة الأفغانية عبر التسوية السياسية والمفاوضات، بدلاً من فرض الحلّ العسكري الذي عارضته باكستان منذ البداية.وقال: إن باكستان تؤمن في أن إنجاح عملية السلام الأفغانية بقيادة الأفغان يعد الحلّ الأمثل والوحيد لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.// انتهى //22:18ت م0236