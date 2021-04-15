جدة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.وشدد الأمين العام على أن هذا العمل الإرهابي يهدد استقرار العراق والمنطقة، ويقوّض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.وأكد العثيمين على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مجددا الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الأسباب والدوافع.// انتهى //22:30ت م0237