الخرطوم 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى السودان.وقدمت الوزيرة تنويراً لسفراء الدول العربية عن تطورات الأوضاع في السودان وجهود حكومة الفترة الانتقالية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والتحضيرات الجارية لمؤتمر باريس في 17 مايو المقبل لتقديم السودان الجديد للعالم ، كما جددت تطلع السودان للمشاركة والحضور الفاعل من أشقائه العرب في المؤتمر المرتقب امتداداً للأدوار المقدرة للدول العربية في مساندتها السودان خلال هذه الفترة المهمة من تاريخه الفاعل والمؤثر على المستويين العربي والدولي.من جانبهم، قدم السفراء شكرهم للوزيرة على إتاحتها فرصة اللقاء ، مؤكدين خلال مداخلاتهم دعم الدول العربية غير المحدود للسودان وذلك امتداداً لدعمهم مسيرة الانتقال الديموقراطي في السودان.// انتهى //22:35ت م0239