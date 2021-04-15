القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأدان البرلمان العربي الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العراق في أربيل وبغداد، مؤكدا رفضه لأي محاولات تستهدف النيل منه، وتسعى لتقويض أمنه ووحدته واستقراره .وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم تضامنه الكامل ووقوفه التام مع العراق في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمنه واستقراره.//انتهى//22:39ت م0240