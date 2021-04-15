القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأنه جرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية وتبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.// انتهى //22:53ت م0242