المدينة المنورة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسافتتح رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمود اليماني اليوم, مركزاً متخصصاً للعلوم العصبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة.ويضم المركز عدة مراكز للعلوم العصبية: منها قسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم طب الأعصاب للأطفال، إضافة إلى قسم الفسيولوجيا العصبية، حيث بدأت المرحلة الأولى بافتتاح قسم طب الأعصاب وقسم جراحة العمود الفقري.وتهدف مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية إلى تعزيز الإجراءات الصحية لتوفير منظومة صحية متكاملة، وتوفير الأقسام الخدمية المجهزة التي تمكن هذا الصرح من أداء مهامه بكفاءة عالية وعلى الوجه الأكمل.//انتهى//23:04ت م0243