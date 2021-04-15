الخرطوم 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم في الخرطوم بوفد الوكالة الدولية للتنمية برئاسة المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديو، بحضور وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم.وناقش اللقاء الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها وكالة التنمية الدولية بالسودان في الفترة من 2021م – 2022 م، بما يزيد عن 2 مليار دولار، خاصة في مشروعات الطاقة والزراعة والطرق الريفية والصرف الصحي وشبكات المياه بقيمة 1.2 مليار دولار للتنمية الريفية، و800 مليون دولار للاستثمار في مجالات مختلفة، منها شبكات الطاقة في إقليم شرق أفريقيا.// انتهى //23:05ت م0245