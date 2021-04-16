اجتماعي / سمو أمير منطقة حائل يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 " نتراحم - معهم "
الجمعة 1442/9/4 هـ الموافق 2021/04/16 م واس
حائل 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن بعد اليوم, حملة تراحم الرمضانية 1442 " نتراحم - معهم " التي أطلقتها لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم" في المنطقة, وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مقر الحملة, بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام .
ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولسمو وزير الداخلية على دعم حملة " تراحم " ، منوهاً بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقائمين على لجنة تراحم بالمنطقة والمتعاونين والمتبرعين والمساهمين، الذين أخلصوا واجتهدوا لإنجاح هذه الحملة، حاثاً سموه الجميع على المساهمة لرسم البسمة على محيّا السجناء وأسرهم.
ثم أعلن سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال.
من جهته ثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل عضو لجنة " تراحم " بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود التميمي خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة دعم واهتمام القيادة الرشيدة وتشجيع وحرص سمو أمير حائل وسمو نائبه لكل أعمال الخير في المنطقة، وما تجده اللجنة من توجيه واهتمام من سموه، مستعرضاً أهداف الحملة وبرامجها وآلية تنفيذها .
وأفاد أن اللجنة تعمل طوال مسيرتها على تحقيق حزم من الأعمال والبرامج سعياً منها إلى تحقيق جملة من الأهداف النبيلة والإنسانية وتقديم العديد من الخدمات المادية والعينية والمعنوية والاجتماعية، معتمدة على ما يردها من دعم من أهل الخير والإحسان, داعياً رجال الأعمال والموسرين من فاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها للتفاعل مع الحملة .
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