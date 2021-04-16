جدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسخسر فريق الأهلي السعودي من الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-5 أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.سجل هدفيّ الأهلي اللاعب عمر السومة من ركلة جزاء عند الدقيقة 27، وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 79، فيما جاءت أهداف الاستقلال عند الدقائق 5، 54، 67، 86، 89.يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //01:14ت م0016