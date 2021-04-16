القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واستأهل فريق وادي دجلة لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس على إستاد السويس الجديد في إطار دور الـ 16 من الكأس.ومن المقرر أن يلتقي وادي دجلة في دور الثمانية مع فريق بتروجيت الذي تأهل بعد فوزه على فريق كوكاكولا بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح.// انتهى //02:17ت م0020