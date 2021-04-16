الرباط 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالرباط، والمنظمة الدولية للتقييس، أمس ، اجتماعاَ افتراضياً حول تطوير التعاون الثنائي، واستعراض مخرجات الدورة 55 للجنة العربية العليا للتقييس، التي انعقدت يوم 25 مارس الماضي.وأوضحت المنظمة العربية في بيان اليوم، أن الطرفين اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وبناء علاقات قوية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في المنطقة، مؤكدين على ضرورة تطوير تبادل المعلومات بين المنظمتين.وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا السياسة الإقليمية للآيزو والخطوات المطلوب تنفيذها في المستقبل، وبعض بنود اتفاقية التعاون الفني الموقعة بين الطرفين وإعادة النظر فيها وتحديثها .// انتهى //03:16ت م0026